Еще 15 учителей начали работать в школах Шатуры в 2025 году

В школы Шатуры в текущем году пришли работать 15 выпускников педагогических вузов. Сейчас по целевому направлению от муниципалитета высшее образование получают 37 студентов, и именно эта система помогает пополнять штат учебных заведений молодыми специалистами.

Супруги Алина и Дмитрий Стуловы учились в Педагогическом университете.

«Мы хотели вернуться в родную Шатуру. Теперь, когда мы работаем в Шатурском лицее, хотим вдохновить и других молодых людей вернуться и внести свой вклад в развитие нашего округа», — пояснила Алина.

В муниципалитете действуют различные программы поддержки педагогов. Так, в рамках проекта «Земский учитель» здесь трудятся два специалиста: учитель начальных классов и преподаватель русского языка и литературы в Коробовском лицее.

Участникам этой программы предоставляют единовременную выплату в размере миллиона рублей при условии, что они будут работать в округе не менее пяти лет.

Четыре педагога участвуют в программе «Социальная ипотека», где обязательным требованием является 10 лет работы в образовательных учреждениях округа.