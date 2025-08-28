Еще 15 учителей начали работать в школах Шатуры в 2025 году
В школы Шатуры в текущем году пришли работать 15 выпускников педагогических вузов. Сейчас по целевому направлению от муниципалитета высшее образование получают 37 студентов, и именно эта система помогает пополнять штат учебных заведений молодыми специалистами.
Супруги Алина и Дмитрий Стуловы учились в Педагогическом университете.
«Мы хотели вернуться в родную Шатуру. Теперь, когда мы работаем в Шатурском лицее, хотим вдохновить и других молодых людей вернуться и внести свой вклад в развитие нашего округа», — пояснила Алина.
В муниципалитете действуют различные программы поддержки педагогов. Так, в рамках проекта «Земский учитель» здесь трудятся два специалиста: учитель начальных классов и преподаватель русского языка и литературы в Коробовском лицее.
Участникам этой программы предоставляют единовременную выплату в размере миллиона рублей при условии, что они будут работать в округе не менее пяти лет.
Четыре педагога участвуют в программе «Социальная ипотека», где обязательным требованием является 10 лет работы в образовательных учреждениях округа.
Для приезжих предусмотрено служебное жилье. Этой поддержкой уже воспользовались один учитель и один руководитель школы. Еще восемь педагогов обеспечили квартирами на условиях коммерческого найма.
«За последние годы в округе в рамках Народной программы „Единой России“ построена новая школа в пятом микрорайоне Шатуры, капитально отремонтирована школа в поселке Шатурторф, готовится к открытию после капитального ремонта школа № 2», — рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в местном совете депутатов Ольга Бурмистрова.
Единовременную помощь в размере пяти тысяч рублей в 2024–2025 годах получили 13 молодых специалистов, а 29 выпускникам выдали по 50 тысяч рублей при поступлении на службу, а также 100 тысяч рублей после завершения второго года работы.
Кроме того, с начала текущего года молодым педагогам ежемесячно перечисляют по три тысячи рублей, а 21 учитель получил компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч.