Еще 1,5 тысячи заявок на строительство у аэродромов подали онлайн в Подмосковье

С января в Подмосковье около 1,5 тысяч раз оформили электронную услугу по согласованию строительства в приаэродромных зонах. Подать заявку на могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Согласовать проведение строительных работ можно возле аэродромов Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский.

Для оформления документации необходимо авторизоваться на портале госулуг Подмосковья через ЕСИА и заполнить электронную форму. Ответ поступит в личный кабинет заявителя.

Согласование не требуется для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, на портале доступен специальный сервис, позволяющий по кадастровому номеру проверить, находится ли земельный участок в приаэродромной зоне. Этой услугой можно воспользоваться без авторизации.