Еще 1,5 тысячи заявок на согласование перепланировки подали в Подмосковье

В Подмосковье работает онлайн-услуга по согласованию переустройства или перепланировки помещения. С начала года ей воспользовались более 1,5 тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, госуслуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Другое» — «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения». Заявку могут подать собственники квартир, нежилых помещений или наниматели по социальному договору. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

«Перепланировкой считаются работы по изменению границ помещений, строительстве или демонтаже стен и дверных проемов, а переустройством — установка, замена или перенос инженерных систем, таких как вентиляция, отопление, водоснабжение», — пояснили в ведомстве.

Услугу предоставляют бесплатно в течение восьми рабочих дней. Подать заявку также можно через мобильное приложение «Добродел».