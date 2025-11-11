Еще 1,5 тысячи учителей математики в Подмосковье пройдут повышение квалификации

Порядка 1,5 тысячи учителей математики пройдут повышение квалификации в Подмосковье до конца года. Их подготовят к работе в профильных классах

Как рассказали в региональном Минобразования, в рамках обучения особое внимание уделят подготовке учеников к олимпиадам. На интенсивах разберут конкретные задачи и методику их решения. Курс займет 64 часа.

Кроме того, педагоги будут каждую неделю проходить вебинары от регионального математического центра «Вектор». Их будут проводить методисты и авторы олимпиадных задач.

«Курс вмещает огромное количество информации, но он выстроен очень емко. А еще удалось найти контакт с коллегами из других школ, обмен опытом — это очень ценно», — поделилась математики школы № 3 в Чехове Анастасия Новикова.

Повышение квалификации проходит и по методике преподавания математики в начальной школе. В этом году такой курс пройдут более 400 педагогов. Они разберут методы преподавания с помощью учебных игр и интерактивных заданий.