Еще 1,5 тысячи повреждений на детских площадках устранили в Подмосковье

С начала августа в Подмосковье выявили и устранили 1,4 тысячи дефектов на детских площадках. Инспекции проводит региональное министерство по содержанию территорий.

В первую очередь специалисты ищут травмоопасные повреждения, которые могут угрожать здоровью детей: сломанные ступени, выступающие элементы, открытые металлические конструкции, незащищенные узловые соединения и повреждения резинового покрытия. Затем проверяют наличие мусора и вандальных надписей.

Наибольшее количество нарушений, уже взятых в работу и устраненных, зафиксировано во Фрязине — 89, Щелкове — 79, Мытищах — 74, Орехово-Зуев — 69 и Балашихе — 50.

Вице-губернатор Владислав Мурашов ранее отмечал, что в регионе насчитывается более 19 тысяч детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют им особое внимание — важна каждая деталь, от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность, должны устранять в течение суток, а доступ детей на площадку временно ограничивать до приведения оборудования в нормативное состояние.

Сообщить о повреждениях можно обратившись в территориальный отдел министерства.