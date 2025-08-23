Еще 1,5 тысячи пластиковых крышечек отправят на переработку в Чехове в августе

В августе Чеховский филиал организации по вывозу мусора отправит еще 1,5 тысячи пластиковых крышечек на переработку. Цель данной акции — помощь нуждающимся в реабилитации.

Школьники, волонтеры, активисты и даже воспитанники детских садов Чехова, Подольска, Серпухова и других городов Южного Подмосковья приняли участие в благотворительной акции «добрые крышечки». Каждый взрослый и ребенок собирал пластиковое сырье, чтобы отправить на переработку.

Данная акция — не только вклад в окружающую среду, но также и помощь детям с инвалидностью. Ведь средства, полученные от утилизации пластиковых крышечек, идут на покупку колясок и курсов реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С начала работы проекта удалось собрать более 800 тонн крышечек. Фонд получил за них более двадцати миллионов рублей и приобрел 99 средств реабилитации для 72 детей из 25 регионов России.

Сбор продолжается. В рамках поддержки акции, региональный оператор по вывозу мусора открыл 22 пункта сбора «Добрых крышечек» в Южном Подмосковье.