Еще 1,5 тысячи ограждений возле ж/д путей установили в Подмосковье с января

В Московской области уделяют особое внимание обеспечению безопасности на железной дороге. С начала года в регионе оборудовали свыше полутора тысяч ограждений вдоль путей, в том числе 725 метров железобетонных.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья уточнили, что наибольший объем работ в этом году провели в Богородском округе. Там установили 200 метров ограждений.

В регионе строят разноуровневые пешеходные переходы, выкапывают рвы и высаживают труднопроходимые расения, что также позволяет повысить уровень безопасности. В целях борьбы с безбилетниками по краю платформ наносят специальные красящие средства.

С января в Московской области зарегистрировали 150 смертельных случаев на железной дороге, 70 из которых были связаны с переходом рельсов в неположенных местах. Этот показатель, однако, на 14% ниже, чем в прошлом году.

Жителей и гостей региона призывают быть предельно внимательными, пересекать пути только в санкционированных зонах, не отвлекаться на телефон и не использовать наушники.

За нарушение правил перехода железной дороги грозит штраф в размере 1500 рублей.