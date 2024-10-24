Еще 1,5 тысячи нарушений по уличному освещению устранили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Камеры системы «Безопасный регион» выявили свыше 3,6 тысячи нарушений в работе уличного освещения с начала осени. Более 1,5 тысячи из них уже устранили, остальные недочеты исправят в ближайшее время.

Как отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, качественная работа уличного освещения особенно важна с наступлением осени, когда световой день становится короче. Нарушения в работе системы фиксируют камеры системы «Безопасный регион», оснащенные искусственным интеллектом.

В министерстве отметили, что мониторинг ведут постоянно, а все выявленные нарушения оперативно исправляют. За работой светильников также следят инспекторы.

Сообщить о сбоях в работе уличного освещения жители могут в территориальные отделы министерства.