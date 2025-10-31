Еще 1,5 тысячи детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО

Женщины могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения в Подмосковье при наличии показаний. С начала года после ЭКО в регионе родились более 1,5 тысячи детей.

Помимо экстракорпорального оплодотворения женщинам доступен криоперенос. Он позволяет использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО. Их хранят в специальном температурном режиме.

«Современные технологии позволяют женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, стать мамами. В регионе ЭКО и криоперенос проводятся при наличии показаний за счет средств ОМС. С начала этого года в Подмосковье с помощью ЭКО родилось более 1,5 тысячи детей», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Получить услугу можно по квоте. Больше информации о необходимых для процедуры документах — по ссылке.

Узнать о системе родовспоможения Подмосковья также можно на тематическом интернет-портале и по телефону Единого кол-центра 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.