Еще 1,5 тысячи человек переедут из аварийных домов в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском городском округе завершили строительство сразу четырех новых многоквартирных домов для переселенцев из аварийных зданий. Их возвели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В новые квартиры с чистовой отделкой готовятся заехать 1544 человека, которые раньше проживали в ветхих постройках.

В 12-этажный дом на улице Владимирской переедут семьи из аварийных домов, которые находились в Сергиевом Посаде, Краснозаводске, поселках Мостовик и Сватково, деревне Наугольное, а также в микрорайонах Рабочий, Скобянка и Клементьевка.

В Краснозаводске на улице Театральной построили два пятиэтажных здания. В них вселятся жители 32 старых домов, расположенных на улицах 1 Мая, Строителей, Горького, Трудовые Резервы и в Больничном переулке.

В девятиэтажке на улице Второй кирпичный проезд скоро обустроятся 218 человек, которые до этого проживали в аварийных зданиях на улицах Октябрьской, Стахановской, Пионерской, Строительной, Краснофлотской, Сергиевской, Школьной, Валовой, Куликова и других.

Все дома, которые строят по национальному проекту, находятся под постоянным контролем инспекторов Главного государственного строительного надзора Московской области. На каждом этапе специалисты проверяют, чтобы процесс соответствовал проектной документации и обеспечивал полную безопасность будущих жильцов.

Сейчас под надзором ведомства возводят здания в округах Богородский, Дмитровский, Егорьевск, Луховицы, Лыткарино, Солнечногорск, Талдом и Шатура. Новые жители переедут в 2165 квартир.