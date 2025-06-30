Еще 1,5 тысячи человек бесплатно проверили здоровье на акции в парках Подмосковья
Жители Подмосковья летом могут проверить здоровье во время прогулки в парке. Акция в минувшие выходные охватила 39 округов, включая Балашиху, Королев, Лобню, Можайск, Реутов и Чехов.
В минувшие выходные возможностью посетить врача в парке воспользовались 885 человек, а с начала лета — свыше 1,4 тысячи человек.
Всем желающим предлагали измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрические исследования, а также получить консультацию специалистов.
«Традиционно летом наши врачи в выходные дни работают в парках Подмосковья, чтобы все желающие старше 18 лет могли проверить важные показатели здоровья. Это особенно удобно для тех, кто по каким-то причинам не может прийти в поликлинику в будние дни», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
При выявлении тревожных признаков медики выдавали пациентам направления на дополнительное обследование в поликлиниках.
Результаты осмотров автоматически загружаются в личный кабинет в разделе «Здоровье» на сайте госуслуг, что позволяет отслеживать динамику показателей.