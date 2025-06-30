Еще 1,5 тысячи человек бесплатно проверили здоровье на акции в парках Подмосковья

Жители Подмосковья летом могут проверить здоровье во время прогулки в парке. Акция в минувшие выходные охватила 39 округов, включая Балашиху, Королев, Лобню, Можайск, Реутов и Чехов.

В минувшие выходные возможностью посетить врача в парке воспользовались 885 человек, а с начала лета — свыше 1,4 тысячи человек.

Всем желающим предлагали измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрические исследования, а также получить консультацию специалистов.

«Традиционно летом наши врачи в выходные дни работают в парках Подмосковья, чтобы все желающие старше 18 лет могли проверить важные показатели здоровья. Это особенно удобно для тех, кто по каким-то причинам не может прийти в поликлинику в будние дни», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

При выявлении тревожных признаков медики выдавали пациентам направления на дополнительное обследование в поликлиниках.

Результаты осмотров автоматически загружаются в личный кабинет в разделе «Здоровье» на сайте госуслуг, что позволяет отслеживать динамику показателей.