Еще 15 тысяч телемедицинских консультаций с коллегами провели врачи Подмосковья

В Московской области телемедицина стала важным инструментом не только для пациентов, но и для врачей. Специалисты региона активно используют онлайн-консультации для обмена опытом, часто это происходит в сложных случаях диагностики и лечения.

Особенно актуален способ дистанционной связи для врачей из отдаленных округов.

«Если у специалиста возникают вопросы при постановке диагноза, назначении лечения или терапии, он может проконсультироваться онлайн с коллегами из областных больниц или ведущих медорганизаций региона — Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля или Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского. Всего с начала года врачи региона такой возможностью воспользовались более 15 тысяч раз», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Жители Подмосковья также могут воспользоваться телемедицинскими услугами — для расшифровки анализов, диспансеризации или продления рецептов на льготные препараты.

Записаться на консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», раздел «Здоровье» на сайте Госуслуг, инфоматы в поликлиниках, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.