Еще 15 тысяч камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье в сентябре. Они будут фиксировать ямы, навалы мусора, граффити, нарушения правил парковки и многое другое.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, искусственный интеллект проводит анализ фотографий с камер два раза в сутки. При выявлении нарушений их направляют ответственной организации. Через какое-то время искусственный интеллект вновь проводит проверку и оценивает результаты проведенных работ.

До конца года систему оснастят еще 30 тысячами камер.

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