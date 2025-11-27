Еще 15 тысяч домов в Подмосковье получили газ по президентской программе

С начала года в Подмосковье подключили к газу по президентской программе 15,4 тысячи домов. Всего за этот период построили более 700 километров сетей.

Как рассказали в региональном Минэнергетики, Подмосковье стало лидером среди регионов по реализации программы.

«В рамках этой программы до конца этого года запланировано подключение 18 тысяч домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — сказал глава ведомства Сергей Воропанов.

Социальная газификация — это президентский проект, стартовавший в 2021 году. По нему газ подводят до границ земельных участков.

Чтобы провести коммуникации к дому необходимо заключить комплексный договор. Рассчитать предварительную стоимость можно по ссылке.