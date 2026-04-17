Еще 15 тысяч детей проверили на генетические заболевания в Подмосковье с января

В Подмосковье расширили перечень заболеваний, на которые проверяют новорожденных. В него входят 38 наименований.

Среди патологий, которые можно диагностировать — нарушение обмена ароматических аминокислот и жирных кислот.

«В этом году был расширен перечень заболеваний, на которые проверяют новорожденных. С начала этого года исследование прошли уже почти 15 тысяч детей, из них у 26 выявлены заболевания», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Кровь из пятки ребенка для исследования берут в первые дни его жизни. Если результаты анализов показывают отклонение от нормы, с родителями связывается сотрудник медицинского учреждения и объясняет, как необходимо действовать дальше.

Дополнительные сведения о системе родовспоможения доступны на портале «Стань мамой в Подмосковье». Вопросы можно задать по номеру телефона 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.