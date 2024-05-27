Еще 15 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье

Концерты фестиваля «Город танцует в парках» прошли 25 и 26 мая в Пушкино, Королеве, Раменском, Серпухове, Кашире и Зарайске. За выходные их посетили около 15 тысяч гостей. В программе приняли участие 892 человека.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, фестиваль в Пушкино посетили две тысячи человек, в Королеве — 3,1 тысячи, в Раменском — три тысячи, в Серпухове — окло тысячи, в Кашире — 2,8 тысячи, а в Зарайске — три тысячи. Для гостей выступили артисты-участники шоу «Танцы».

Финалистами стали команды Palette из Пушкино, L.I.D. Fam из Королева, «Команда „Арт-М“ из Раменского, театр танца „Те самые“ из Каширы, студия „Надежда“ из Зарайск и Voltage из Луховиц. В Серпухове лучшими стали студия „Сильфида“, команда филиала ДК им. Ленина и студия Marvel.

Фестиваль продлится до 16 июня и завершится гала-концертом. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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