Еще 15 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье

Концерты фестиваля «Город танцует в парках» прошли в Подмосковье 1 и 2 июня. В этот раз мероприятие посетили свыше 15 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В субботу концерты прошли в Одинцове, Красногорске и Домодедове, в воскресенье — в Чехове, Подольске, Видном и Люберцах. В финал фестиваля прошли: хореографическая студия «Иллюзия» из Красногорска, школа танцев «Акварель Dance» из Мытищ, академия спорта и творчества «Красная ZвезДА» из Власихи, школа современного танца «ТанцеТория» из Одинцова, ансамбль танца «Соловей» из Домодедова, танцевальный коллектив «Отражение» из Люберец, танцевальная команда PDF из Ленинского округа, танцевальный коллектив B-Fly Effect из Подольска, а также команда Right Move из Чехова.

Напомним, фестиваль продолжится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».