Еще 15 тонн гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

В рамках акции «Подольск помогает» ко Дню города собрали 15 тонн гуманитарной помощи, которую направят в зону специальной военной операции. В 90-кубовой фуре — продукты питания, рации, квадрокоптеры и другие принадлежности для нужд бойцов.

«Благодарю каждого подольчанина за участие в четырехдневном марафоне по сбору гуманитарной помощи „Подольск помогает“. Вместе мы собрали 15 тонн всего необходимого для участников СВО! Подольск вновь доказывает свое право носить почетное звание города трудовой доблести. Наши предки в годы Великой Отечественной войны работали во благо общей победы. Сегодня жители вновь сплотились вокруг своей страны и ее защитников. Мы будем рядом со своими, пока каждый из них не вернется домой!», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В акции приняли участие предприятия, сотрудники торговли и сферы услуг, учреждения образования, культуры, молодежной политики и спорта, а также неравнодушные жители.

В 90-кубовой фуре отправили продукты, средства личной гигиены, одежду, генераторы, маскировочные сети, строительные материалы. Отдельно отработали и просьбы бойцов: направили в зону СВО рации, квадрокоптеры, сварочный аппарат, автомобили, багги, квадроцикл и другую технику. Предприятия округа помогли приобрести необходимое, а один из УАЗов передал от прихожан игумен Вознесенской Давидовой Пустыни Сергий.

Чин освещения провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Поддержать приехал чемпион мира и Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин.

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