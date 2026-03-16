Еще 15 территорий благоустроят в Одинцове в 2026 году
Работы пройдут в рамках реализации программы по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье. Завершающим этапом обновления инфраструктуры станет благоустройство зон вокруг реконструированных участков.
Подрядные организации восстановят дорожное покрытие, тротуары и озеленение на объектах, где проводились инженерные работы. Первые три территории приведут в порядок до 31 мая. Речь идет об участке в проезде Ветеранов у дома № 6 в Звенигороде, где проводится реконструкция участков тепловых сетей, а также о Больших Вяземах на улице Городок-17 — здесь модернизировали системы водоснабжения и водоотведения.
Основной объем работ планируют завершить до 30 июня. Благоустройство проведут в поселке Барвиха, Старом Городке, у дома № 2 на Нахабинском шоссе в Звенигороде, в Кубинке-1 и Кубинке-10, а также на улице Городок-17 в Больших Вяземах. В списке также поселки санатория имени Герцена, Новошихово и Горки-10, где проводится капитальный ремонт сетей водоотведения.
Программа направлена на комплексное обновление территорий после масштабных коммунальных работ.