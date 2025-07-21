Еще 15 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 14 по 18 июля Комитет по конкурентной политике Московской области объявил еще 15 социальных государственных закупок. Тендеры опубликовали в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.
Среди ключевых проектов — капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на Старосимферопольском шоссе в Серпухове.
Продолжается и реализация программы развития инженерной инфраструктуры: в Лосино-Петровском запланировано строительство новых теплотрасс, а в деревне Зименки в округе Зарайск — модернизация систем горячего водоснабжения и теплоснабжения.
В сфере социальной инфраструктуры предстоит капитальный ремонт гимназии № 2 в Красногорске, дошкольного отделения школы № 27 в Подольске и культурного центра «Акрихин» в Старой Купавне.
Также в планах значится благоустройство территории возле бассейна «Кристалл» в Электростали.
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