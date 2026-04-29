Еще 15 сезонных маршрутов до дач запустят в Подмосковье 1 мая

В Подмосковье завершают подготовку к дачному сезону. С 1 мая транспортная компания «Мострансавто» при участии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона усиливает автобусное сообщение с садовыми и дачными территориями.

С 1 мая на линии выйдут 15 новых сезонных маршрутов, которые свяжут города и поселения с популярными дачными зонами.

В их числе направления из Воскресенска — № 35 до Потаповского (Сады), № 47 от улицы Строителей до садов Ильино и № 50 от улицы Кагана до Ильино, а также маршрут № 51 от Конобеево до Новоселово и № 52 от станции Виноградово до Ашитково.

Из Коломны начнет курсировать маршрут № 51 от автостанции «Старая Коломна» до Боково–Акулово, а наПодольском направлении — № 33 «Молодежный — станция Гривно — Лесные Поляны» и № 34 от платформы Кутузовская до Сынково.

Также будут работать маршруты № 28 «Чехов — Спас-Темня» и № 55 «Румянцево — Бодрово». В северной части области запустят рейсы № 2021 «Сергиев Посад — Марьино» и № 2044 «Жучки — Хотьково — Костино», а в Щелковском округе — № 2429 «станция Чкаловская — Кармолино» и № 2321 «станция Чкаловская — Марьино».

Кроме того, начнет курсировать маршрут № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок». Большинство этих направлений будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям, однако часть маршрутов сохранит ежедневное расписание.

Одновременно с этим на семи круглогодичных маршрутах увеличат количество автобусов. Речь идет о направлениях № 21 «Егорьевск — Троица», № 26 «Егорьевск — Полбино — Радовицы», № 27 «Егорьевск — Кочема», № 20 «станция МЦД Нахабино — Чесноково», № 30 «станция Электроугли — Храпуновский завод», № 26 «Орехово-Зуево — Дрезна» и № 43 «Орехово-Зуево (улица Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка».

Особое внимание уделят удобству пересадок: расписание сезонных маршрутов синхронизировали с движением пригородных поездов.

Оплатить проезд можно с помощью банковских карт, а также проездных «Стрелка» и «Тройка» или социальных карт жителей Москвы и Подмосковья.