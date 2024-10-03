Сегодня 11:53 Еще 15 семей из аварийного жилья получили ключи от новых квартир в Дзержинском 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Дзержинский

Аварийное жилье

Квартиры

Более 100 семей городского округа Дзержинский переехали из аварийного жилья в новые дома. В День Веры, Надежды, Любви глава муниципалитета Андроник Пак вручил ключи последним 15 семьям.

Мероприятие прошло возле дома 26 по улице Дзержинской, куда как раз и переезжают новоселы. Парковка, детские площадки и близкое расположение к предыдущему месту жительству стали не единственными преимуществами нового дома. Надежда Краснослободцева, которая в день переезда отметила 65-летие, порадовалась, что ей не нужно больше заклеивать окна в квартире. Вместе с ключами от нового жилья глава округа вручил Надежде подарок и букет цветов.

Переезд из аварийных домов № 3, 3а, 5, 7 и 7а на площади Святителя Николая стал возможен благодаря соглашению между администрацией округа и компанией «Стройсоюз», которая возводит здания на территории Дзержинского и рядом с ним — в Котельниках. В соседний муниципалитет из аварийного жилья в Дзержинском переехали 45 семей. Остальным предоставили квартиры в новом строящемся районе родного городского округа.

Квартиры полностью готовы: в них выполнена чистовая отделка, на кухне установлены мойка и плита, а в санузлах — сантехника. Новоселы уже начали перевозить вещи. В квартире Валентины Крупкиной на подоконниках появились цветы. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».