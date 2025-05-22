Еще 15 призывников из Химок отправили на службу в армию

Весенний призыв продолжается — молодые жители Химок, Долгопрудного и Лобни готовятся к службе в Вооруженных силах. В окружной военкомат прибыли 15 человек, чтобы пройти все необходимые этапы перед отправкой.

В комиссариате состоялись проводы призывников. Вместе с родными и друзьями ребятам давали напутствие и ветераны. Слова поддержки и наставления произнес участник боевых действий в Афганистане Иван Лучников.

«Солдата не надо жалеть. Его надо беречь! Вдумайтесь в эти слова и почему так сказал Суворов», — подчеркнул ветеран Иван Лучников.

После прохождения всех формальностей юноши отправятся на сборный пункт, где определят, в каких воинских частях им предстоит служить.

«Ребята будут проходить службу в частях Московского военного округа, во всех родах и видах Вооруженных сил. Призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции и на новые территории», — пояснил военный комиссар Химок, Долгопрудного и Лобни Арсен Темиров.

Согласно указу Президента РФ, весенний призыв в 2025 году стартовал 1 апреля и завершится 15 июля. В рамках этой кампании на срочную службу планируется призвать 160 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы остается прежним — один год.