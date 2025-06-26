Еще 15 подъездов в домах отремонтируют в Волоколамском округе до осени

В Волоколамском муниципальном округе в домах проводят текущий ремонт подъездов. Рабочие красят трубы газопровода, стены и перила, обновляют окна и двери, меняют фонари над входными группами.

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова проверила, как проходят работы в подъездах дома № 5 на Лазурной улице в поселке Чисмена. Жильцы довольны новыми окнами и свежевыкрашенными элементами. Отдельно внимание уделяют и безопасности в подъездах. Там меняют светильники над входными группами, чтобы жители могли комфортно передвигаться в темное время суток.

«Работа продолжается, и в ближайшее время еще больше подъездов обретут новую жизнь. Всего в этом году отремонтируем 15 подъездов в Волоколамском муниципальном округе», — отметила руководитель муниципалитета Наталья Козлова.

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