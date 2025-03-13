Еще 15 мостов и путепроводов отремонтируют на федеральных трассах Подмосковья

На федеральных трассах Подмосковья в 2025 году отремонтируют 15 мостов и путепроводов. Эти сооружения очень важны для надежных и безопасных поездок и перевозок.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что работы проведут на трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и А-108 «Московское большое кольцо».

Также специалисты отремонтируют мосты через реки Малявка, Клязьма, Плотня, Сабля, Москва и Черная.

Рабочие восстановят несущие конструкции, заменят деформационные швы, уложат новое покрытие и обновят системы водоотведения.

Швы и пришовные зоны восстановят и на участке федеральной автодороги М-9 «Балтия».

Все эти работы начнутся в апреле–мае, а завершатся до конца года.

«Качественный ремонт мостов и путепроводов — это основа устойчивого развития транспортной системы страны. <…> Мы стремимся к тому, чтобы каждый объект отвечал самым высоким стандартам безопасности и надежности», — пояснил начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.

Он напомнил, что в прошлом году на подведомственной сети дорог починили семь мостов и один путепровод.