Еще 1,5 млн рецептов на льготные лекарства продлили в Подмосковье онлайн

В Подмосковье действует удобный сервис для продления электронных рецептов на льготные лекарства. Оформить необходимый документ можно дистанционно в рамках телемедицинской консультации.

Новый сервис позволяет пациенту существенно сэкономить время.

«Ему понадобится только доступ в интернет и врач после проведенной консультации дистанционно продлит электронный рецепт. С начала года с помощью телемедицины в Подмосковье продлили почти 1,5 миллиона электронных рецептов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Дополнительным удобством для жителей стало внедрение системы автоматического оповещения. О необходимости продлить рецепт пациентам напоминает робот на основе искусственного интеллекта Светлана, которая также помогает записаться на телемедицинскую консультацию.

Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

На телемедицинскую консультацию можно различными способами: через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», с помощью инфомата в медицинской организации, по телефону 122, во время личного приема у лечащего врача или через бота в Telegram.