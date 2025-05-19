Еще 15 дворов благоустроят в Орехово-Зуевском округе в 2025 году

Всего в текущем году в городах и населенных пунктах Орехово-Зуевского городского округа комплексно благоустроят 15 дворовых территорий. У домов оборудуют парковки, обустроят тротуары, разместят лавочки и урны.

Помимо этого, во дворах выполнят озеленение и установят малые архитектурные формы. Все работы выполнят до 30 сентября.

Так, в деревне Малая Дубна в Орехово-Зуевском городском округе во дворах снимают старое дорожное покрытие. Свежий асфальт там уложат на участке общей площадью 7500 квадратных метров. Также в населенном пункте установят свыше 2500 бордюрных камней. В некоторых локациях работы уже завершили.

«Таких широких дорог не было, машине не разъезжались. Около подъезда хорошо сделали — широкий проезд», — отметила одна из местных жительниц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.