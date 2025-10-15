Еще 15 дворов благоустроили в Орехово-Зуеве с начала года

В Орехово-Зуеве провели масштабное благоустройство дворов. Специалисты обновили свыше 65 тысяч квадратных метров территорий.

Работы прошли в рамках Народной программы «Единой России» и охватили 15 дворов по 59 адресам.

Глава округа и заместитель секретаря местного отделения партии Руслан Заголовацкий отметил, что особое внимание уделили просьбам жителей. Так, на улицах Кирова и Мадонская полностью обновили покрытие на площади почти 3,8 тысячи квадратных метров.

Там не только уложили новый асфальт, но и расширили парковочную зону до 121 места.