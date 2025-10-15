Еще 15 дворов благоустроили в Орехово-Зуеве с начала года
В Орехово-Зуеве провели масштабное благоустройство дворов. Специалисты обновили свыше 65 тысяч квадратных метров территорий.
Работы прошли в рамках Народной программы «Единой России» и охватили 15 дворов по 59 адресам.
Глава округа и заместитель секретаря местного отделения партии Руслан Заголовацкий отметил, что особое внимание уделили просьбам жителей. Так, на улицах Кирова и Мадонская полностью обновили покрытие на площади почти 3,8 тысячи квадратных метров.
Там не только уложили новый асфальт, но и расширили парковочную зону до 121 места.
Заметные изменения произошли и на пересечении улицы Урицкого, 2-го и 3-го Лугового проезда и проезда Лермонтова – работы по благоустройству затронули почти три тысячи квадратных метров. На улице Ленина в порядок привели территорию площадью около 900 квадратных метров.
«Обустроили пешеходные дорожки, теперь здесь единая тропиночная сеть, которая объединяет несколько домов. Сделали парковочные карманы площадью 317 квадратных метров», — отметил Руслан Заголовацкий.
Благоустройство дворов сопровождается обновлением зон отдыха для детей.
«В текущем году в городах и населенных пунктах нашего округа открыли 23 площадки», — уточнил муниципальный координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда» Дмитрий Немов.
В прошлом году в Орехово-Зуевсе по Народной программе обустроили 58 тысяч квадратных метров дворовых территорий.