Еще 15 домовладений подключили к газу в селе Гололобово

Газификация по президентскому проекту продолжается в Коломне. Накануне голубое топливо провели еще в 15 домов в селе Гололобово.

Работы в селе стартовали в 2021 году. За три года жители Гололобова подали 17 заявок на догазификацию.

Сейчас 15 уже исполнили — газ провели в дома. Еще два домовладения готовят к подключению.

«Газ в доме — это значительная экономия на отоплении и электричестве, а также экологичность голубого топлива. Нашим абонентам остается только следить за соблюдением правил газовой безопасности и регулярно проводить техобслуживание внутридомового газового оборудования», — прокомментировали в пресс-службе «Мособлгаза».

Отметим, что всего за три года благодаря п резидентскому проекту «Социальная газификация» газ пустили в 294 частных домах Коломны. Подать заявку на подключение можно на сайте.

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