Еще 15 детей-сирот из Воскресенска получат жилье по госпрограмме в 2026 году

Из них 14 людям вручат жилищные сертификаты для самостоятельного приобретения жилья в любом округе Московской области. Недавно ключи от собственной квартиры получила Дарья Вербицкая.

Светлое помещение с уже выполненным ремонтом и хорошей инфраструктурой станет для Дарьи надежной опорой во взрослой жизни. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил девушку, пожелав удачи, благополучия и счастья. Реализация государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, продолжается.

Дарья вместе с приемной мамой Ириной провела для гостей небольшую экскурсию по новому дому. Особой гордостью стал балкон, с которого открывается живописный вид на школу и детскую площадку. Теперь у девушки есть собственный уголок, где она может строить планы на будущее.