Еще 149 объектов арендовали по программе «Недвижимость за 1 рубль» в Подмосковье

В Московской области продолжается реализация программы «Недвижимость за 1 рубль». В ее рамках в 2024 году инвесторы получили в аренду 149 объектов. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«Планируемый объем инвестиций в проекты предпринимателей составил более 630 миллионов рублей, будет создано более 580 рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программу запустили в 2023 году, за это время предпринимателям сдали в аренду около 300 объектов недвижимости. Компании намерены инвестировать в проекты около 1,5 миллиарда рублей, а их реализация позволит создать свыше 1,4 тысячи рабочих мест.

«Программа востребована, малый и средний бизнес активно ею пользуется. Сегодня предпринимателям на инвестпортале в рамках данной меры поддержки доступно более 160 объектов недвижимости», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Напомним, с доступными для аренды объектами недвижимости можно ознакомиться на инвестпортале Подмосковья. Для удобства предпринимателей создали фильтр, который поможет подобрать нужные помещения.