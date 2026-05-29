Еще 14,6 тысячи заявок на перераспределение земель оформили онлайн в Подмосковье

С начала года жители и предприниматели Московской области направили через региональный портал госуслуг более 14,6 тысячи заявлений, связанных с перераспределением земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Электронная услуга доступна на региональном портале в разделе для бизнеса, посвященном земельным вопросам. Подать заявление могут как частные собственники земли, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие участками на территории региона.

Процедура проходит в два этапа. На первом заявителю направляют постановление местной администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане либо согласие на оформление соглашения о перераспределении в соответствии с проектом межевания территории.

После этого собственник проводит необходимые кадастровые работы, а участок в обновленных границах ставится на кадастровый учет. Затем сведения вносятся в ЕГРН, после чего стороны заключают соглашение о перераспределении.

В ведомстве также отметили, что сервис продолжает расширяться и дополняться новыми цифровыми инструментами. Теперь при подаче заявления пользователям доступны функция предварительной проверки документов и сервис автоматического формирования схемы земельного участка. Благодаря этому жители Подмосковья могут самостоятельно создать необходимую схему прямо во время заполнения электронной формы, не прибегая к помощи кадастровых инженеров. Готовый файл можно скачать, проверить и сразу прикрепить к заявлению.