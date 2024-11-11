Еще 145 тысяч счетчиков электричества заменили в Подмосковье за 9 месяцев

С января по сентябрь энергетики Подмосковья заменили или впервые установили 145,5 тысячи приборов учета электроэнергии. Работа в этом направлении продолжается.

В Министерстве энергетики Подмосковья рассказали, что 11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Для Московской области задача повышения энергетической эффективности и сокращения потребления является важной. Разработана специальная программа, в рамках которой, в частности, происходит замена старых приборов учета на новые. За девять месяцев года в регионе установили 145,5 тысячи приборов, до конца декабря поставят еще почти 65 тысяч.

Система электроснабжения Московской области — крупнейшая в России. Повысить ее надежность — одна из приоритетных задач региона. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что модернизация системы электроснабжения в Московской области улучшит качество жизни 1,5 миллиона человек.