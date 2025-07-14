Еще 143 человека переехали из аварийных домов Подмосковья за неделю

За неделю из аварийных домов Подмосковья переселили 143 человека. Они переехали в новые квартиры, получили выкупную стоимость или жилищный сертификат. Об этом рассказали в региональном Минстрое.

Аварийные дома расселили Богородском, Бронницах, Дмитровском, Егорьевске, Жуковском, Коломне, Красногорске, Лобне, Лосино-Петровском, Павловский Посаде, Пушкинском, Серпухове, Щелкове и Электростали, рассказали в региональном Минстрое. Всего — 64 помещения общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров.

Первые сертификаты на прошедшей неделе вручили жителям Королева из семи многоквартирных домов. Там 26 собственников согласились на получение документа, восемь уже подписали соответствующее соглашение.

В Минстрое МО напомнили, что интересующие вопросы о сумме сертификата и деталях его оформления можно задать на горячей линии ведомства по телефонам: 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52, 8-925-241-75-11.