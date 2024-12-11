Еще 142 млрд рублей выделят на обновление соцучреждений в Подмосковье

Свыше 142 миллиарда рублей направят на обновление социальных учреждений в Подмосковье в 2025 году. В регионе отремонтируют поликлиники, школы, детские сады, а также спортивные и культурные объекты.

Средства направят на обновление образовательных, медицинских и других организаций. Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Как рассказали в Минэкономики региона, в 2025 году запланирован ремонт шести поликлиник в Пушкино, Чехове, Котельниках, Ленинском, Богородском и Люберцах, еще два медучреждения построят в Мытищах и Ленинском.

Кроме того, заработают еще четыре поликлиники, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, две больницы, три станции скорой помощи.

Также в 2025 году после откроют 17 школ и 11 детских садов, еще свыше 100 образовательных объектов капитально отремонтируют.

Средства также направят на капитальный ремонт 10 спортивных и 24 культурных объектов. В Клину откроется школа олимпийского резерва имени Трефилова, а Лобне — оздоровительный комплекс, в Луховицах — стадион «Спартак».