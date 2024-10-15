Еще 140 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье за 9 месяцев

С начала года в Подмосковье зарегистрировали более 140 тысяч предпринимателей, начавших работать в статусе самозанятого. Об этом сообщила зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

По данным на начало октября, в Подмосковье работают 793 тысячи 825 самозанятых. С момента введения специального налогового режима они заработали суммарно более 388,4 миллиарда рублей.

Самозанятые могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Подмосковье поможет компенсировать предпринимателю до 50% затрат, но не более 500 тысяч рублей за весь период реализации программы.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Подмосковье работает центр «Мой бизнес». Самозанятые региона могут воспользоваться сервисами центра, в том числе получить бесплатную консультацию по федеральным и региональным мерам поддержки.

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