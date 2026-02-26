Еще 140 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 16 по 24 февраля Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 140 объектов. Среди предложений — 75 земельных участков, которые можно арендовать, и 53 участка, выставленных на продажу.

Также в перечне значатся два нежилых помещения в аренду и одно — на продажу, три здания с земельными участками, пять участков под публичную продажу и один объект для водопользования.

Часть территорий предназначена для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Так, в Можайском округе на продажу выставили участок площадью почти 10 соток. Он находится в деревне Вишенки, начальная цена лота составляет 324 937,15 рубля.

В деревне Карасино в Истре предлагают взять в аренду на 20 лет землю под индивидуальное жилищное строительство площадью 15 соток. Стартовый размер ежегодной арендной платы — 250 тысяч рублей.

Для предпринимателей также подготовили широкий выбор вариантов. В Истре сдают в аренду участок под магазины площадью 110 соток и землю под объекты дорожного сервиса размером почти 140 соток.

В Ступине на торгах представили земельный участок площадью 946 соток для производственной деятельности.

Главное условие аукциона — предложить наиболее высокую цену.

Подобрать подходящий участок или коммерческую недвижимость можно с помощью интерактивной карты на Едином портале торгов. Аукционы проходят в электронной форме. Для участия следует получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Комитет по конкурентной политике Московской области регулярно публикует обзоры законодательства, также пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах. Материалы появляются в официальном телеграм-канале.

Кроме того, теперь комитет представлен в национальном мессенджере МАХ.