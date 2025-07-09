Еще 14 выпускников в Серпухове сдали ЕГЭ на 100 баллов

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел еженедельное оперативное совещание с руководителями профильных управлений. На повестке — профилактика дорожно-транспортных происшествий и результаты ЕГЭ. В 2025 году экзамен сдали 1158 жителей, из них 14 получили 100 баллов.

В этом году ЕГЭ сдали 935 выпускников 11-х классов, 46 студентов колледжей, 81 выпускник прошлых лет и 96 военнослужащих РВСН. Для проведения процедуры подготовили восемь пунктов, в том числе три на дому для детей с ОВЗ и инвалидов. Максимальное количество баллов получили 14 человек, а самым востребованным предметом стала профильная математика.

Вторая тема — обеспечение дорожной безопасности. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят скрытое патрулирование и профилактические мероприятия. В 2025 году были установлены два дополнительных комплекса фото-видеофиксации правонарушений. На контроле держат случаи, когда подростки садятся за руль мотоцикла, и ситуацию с кикшерингом. Глава поручил усилить профилактику в этих направлениях.