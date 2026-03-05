Еще 14 управляющих организаций в Подмосковье получили лицензии с начала года

Еще 14 управляющих компаний Подмосковья получили лицензии на работу. Всего с 2015 года выдали более 2,9 тысячи разрешение на предпринимательскую деятельность в этой сфере.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, с мая 2015 года организации не могут заниматься управлением многоквартирными домами без специальной лицензии. Документ стал обязательным требованием для работы, а за его отсутствие предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Для лицензирования нужно направить запросы в налоговый орган и МВД и пройти ряд проверок.

С марта 2022 года лицензии предоставляют в электронном виде. Данные вносятся в реестр, ведение которого осуществляется в ГИС ЖКХ.

Подать заявку на получение лицензии можно на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения составляет 28 рабочих дней.