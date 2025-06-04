Еще 14 тысяч заключений об объектах культурного наследия выдали в Подмосковье

В 2025 году Главное управление культурного наследия Московской области выдало 14 тысяч заключений о наличии объектов культурного наследия на земельных участках. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данный показатель на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Услугу предоставляют бесплатно через региональный портал госуслуг в течение 12 рабочих дней.

Жителям Подмосковья напомнили, что перед началом любых работ — от проектирования до монтажа коммуникаций — необходимо получить официальное заключение. Это помогает избежать нарушений при освоении территорий с особыми условиями использования, где могут находиться памятники истории и культуры.

За повреждение или уничтожение объектов культурного наследия предусмотрена ответственность — административные штрафы, обязательные восстановительные работы и уголовное наказание в особо серьезных случаях.