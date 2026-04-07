Еще 14 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали онлайн в Подмосковье
С начала года через региональный портал Подмосковья подали свыше 14 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике, рассказали в областном Мингосуправления.
Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму, выбрать нужное медучреждение и ввести данные полиса ОМС. Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства.
Услуга доступна в разделе регионального портала «Прочее» — «Здоровье» — «Прикрепление к поликлинике».
Также жители Подмосковья могут прикрепиться к мудучреждению в мобильном приложении «Добродел».