Еще 14 тысяч онлайн-заявок на выдачу прав тракториста подали в Подмосковье

Свыше 13,8 тысячи заявлений на получение удостоверения на право управления самоходными машинами подали в Подмосковье с января. Оно необходимо для использования тракторов и другой техники.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, оформить удостоверения могут физические лица, которые прошли медицинское освидетельствование и имеют соответствующую профессию. Подать заявление можно через «Госуслуги». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

В рамках услуги также можно подать заявку на первичное получение удостоверения, его замену, а также получение документа по истечению срока его лишения.

Размер госпошлины составляет 500 рублей. Услугу предоставляют в течение 10 рабочих дней.