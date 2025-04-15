Еще 14 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 7 по 11 апреля разместил в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 14 новых закупок. Общая сумма проектов составляет свыше 600 миллионов рублей.

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» благоустроят территории в Богородском городском округе, Красногорске и Коломне. В Лосино-Петровском планируют провести реконструкцию центрального теплового пункта с увеличением мощности до 15 мегаватт.

Новые школы и детские сады построят в Шатуре и Солнечногорске. Кроме того, капитально отремонтируют школу № 1 в Королеве, стационар Клинской больницы, а также культурные учреждения в Звездном городке, Электростали, Климовске и Серпухове.

Все закупки публикуют в Единой информационной системе, на портале ЕАСУЗ и Электронном магазине Московской области.