Еще 14 сирот из Можайска обеспечат жильем в 2025 году

На совещании губернатора Московской области с правительством региона и главами муниципалитетов обсудили обеспечение жильем детей-сирот. В Можайском округе в следующем году квартиры получат еще 14 сирот.

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев принял участие в очередном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и руководителями муниципалитетов.

В своем телеграм-канале он сообщил, что в 2025 году в Можайском округе жильем обеспечат еще 14 детей-сирот: 13 из них получат сертификаты, а одному вручат ключи от квартиры.

Жилищный сертификат популярен у молодых людей тем, что позволяет выбирать квартиру в любом муниципалитете Подмосковья. Также можно приобрести двух- или трехкомнатную квартиру, если дополнительно вложить денежные средства.

Напомним, что в текущем году в Можайском городском округе квартиры получили 22 ребенка-сироты, 19 из них выбрали жилищный сертификат. Московская область — лидер по количеству предоставляемых квартир лицам, оставшимся без родителей. Кроме этого, сиротам выплачивают денежные пособия, выдают путевки в детские летние лагеря, они имеют преимущество при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения, а также право на бесплатный проезд в транспорте столицы и Подмосковья.

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