Еще 14 семей в Ногинске переедут из аварийного жилья в новые квартиры

Торжественный и важный момент произошел в жизни некоторых жителей Богородского округа. Из ветхого аварийного жилья они переедут в новые квартиры, недавно переселенцы получили ключи.

Счастливыми обладателями ключей от новых квартир стали 14 семей из домов № 5 и № 7 по улице 8 Марта. Скоро они переедут в комфортабельное жилье в доме № 14 Б по улице Юбилейной. Жители получили новые квартиры раньше заявленного срока — согласно программе это планировалось только в 2027 году.

Также в 2024 году расселены 29 помещений дома № 23 по улице Советской Конституции. В этом году процесс переселения из этого здания подошел к завершающему этапу.

Только в Ногинске были расселены 642 семьи из 17 аварийных домов. 149 семей планировалось выделить новое жилье в 2025 году, но и они уже стали новоселами. В Старой Купавне в новый многоквартирный дом на Чкалова переехали 384 семьи.

В планах следующего года — переселить 908 жителей 23 ветхих зданий в новый дом на улице Кирова в Старой Купавне. Также запланировано строительство многоквартирного дома в Купавне. Плюс будут приобретены жилые помещения для расселения аварийных домов по трем адресам в Ногинске.

В номинации «Жилье и городская среда» в рамках ежегодной специальной премии «Прорыв года» Богородский округ стал победителем. По переселению жителей из аварийного жилого фонда муниципалитет — безусловный лидер в области.

Высокий результат Богородского округа был отмечен на заседании Высшего совета Московской области под руководством Андрея Воробьева, где были подвели итоги работы муниципалитетов в уходящем году.