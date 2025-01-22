Еще 14 пунктов приема стекла на переработку открыли в Подмосковье с начала года. Контейнеры для сдачи вторсырья появились в пяти муниципалитетах.

Пилотный проект по сбору стекла в Подмосковье запустила компания-производитель стеклотары из Тверской области. Для этого в пяти округах региона установили специальные емкости. Такие контейнеры появились в Химках, Клину, Истре, Одинцове и Мытищах.

Жители уже активно включились в процесс и приносят вторсырье на переработку. Все собранные в баках ресурсы забирают и вывозят на специальное предприятие в тверь. Там ежегодно перерабатывают более 150 тонн стеклобоя.