Еще 14 пунктов приема стекла на переработку открыли в Подмосковье с начала года. Контейнеры для сдачи вторсырья появились в пяти муниципалитетах.
Пилотный проект по сбору стекла в Подмосковье запустила компания-производитель стеклотары из Тверской области. Для этого в пяти округах региона установили специальные емкости. Такие контейнеры появились в Химках, Клину, Истре, Одинцове и Мытищах.
Жители уже активно включились в процесс и приносят вторсырье на переработку. Все собранные в баках ресурсы забирают и вывозят на специальное предприятие в тверь. Там ежегодно перерабатывают более 150 тонн стеклобоя.
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