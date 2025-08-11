Еще 14 подходов к школам привели в порядок в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжается подготовка к новому учебному году. Один из ключевых вопросов — безопасность дорожной инфраструктуры возле школ. В муниципалитете привели к нормативному состоянию еще 14 подходов к образовательным учреждениям.

Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Важно, чтобы дети могли самостоятельно дойти до школы и обратно, а родители были уверены в безопасности их пути. Для этого в обязательном порядке обновляем разметку на пешеходных переходах, там, где это требуется, ремонтируем и моем дорожные знаки, устанавливаем пешеходные ограждения и искусственные дорожные неровности. После окончания этих работ еще раз обойдем все учреждения образования вместе с сотрудниками Госавтоинспекции», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В нормативное состояние привели 11 участков на муниципальных дорогах и три — на региональных. Работы прошли возле школ № 1, 2, 5 и 10 в Видном, около художественно-технического лицея, Бутовской школы № 1.

Специалисты также проверят состояние тротуаров, пешеходных дорожек, светофоров и наружного освещения.

В пресс-служба добавили, что комиссия вскоре проверит техническое состояние школьных автобусов.