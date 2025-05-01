Еще 14 объектов ЖКХ модернизируют в Серебряных Прудах

В муниципальном округе Серебряные Пруды в общей сложности реконструируют 14 объектов жилищно-коммунального хозяйства, на эти цели выделили свыше 500 миллионов рублей. В селе Мочилы модернизируют теплосеть и возводят газовую котельную, а в поселке Успенский установят четыре современных котла.

В 2023 году в селе Мочилы построили новую блочно-модульную котельную, сейчас там меняют теплосеть: 1,5 километра из запланированных шести уже готовы.

«Труба стальная ГОСТовская с пенополиуретановой изоляцией, ее нормативный срок службы 10 лет», — отметил заместитель директора компании «ЭкоМонтаж» Вячеслав Крюков.

Помимо этого, в населенном пункте возводят блочно-модульную газовую котельную, которая обеспечит теплом и горячей водой многоквартирный дом. Обновляют оборудование и в поселке Успенский: четыре старых котла там поменяют на современные. Производительная мощность объекта — 12 мегаватт. Котельная снабжает теплом весь поселок: 3000 жителей, школу, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Отметим, что на новых и модернизированных объектах установили датчики цифрового контроля.

«Я в своем телефоне могу посмотреть: какие параметры, какая температура, какое давление в трубах. Это удобно для незамедлительного реагирования и сокращения аварийных ситуаций», — подчеркнул первый заместитель главы муниципального округа Серебряные Пруды Виталий Федонин.

А в микрорайоне Западный в Серебряных Прудах реализуют самый масштабный проект: здесь полностью меняют теплосеть.

Модернизация никак не коснулась жителей муниципалитета, тепло и горячую воду в дома подают без перебоев. Работы проводят благодаря госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».