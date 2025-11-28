Еще 14 новогодних елей установят в Ленинском округе к 1 декабря

В Ленинском округе продолжают оформлять улицы к Новому году. Проект «Зима в Подмосковье» стартует в муниципалитете с 1 декабря. К этому времени установят 14 елей, подготовят две лыжные трассы и 18 катков для массовых катаний.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В Ленинском округе по традиции 1 декабря мы дадим старт губернаторской программе „Зима в Подмосковье“. На площади у кинотеатра „Искра“ мы открыли каток с искусственным покрытием, где в течение всего зимнего периода планируем проводить яркие и масштабные мероприятия в рамках программы губернатора Андрея Воробьева. Помимо этого, в парковых зонах и лесопарках планируем оборудовать площадки для катания на льду, обустроить лыжные маршруты при хороших для этого погодных условиях», — рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Центральным элементом празднования Нового года в Ленинском округе станет 17-метровая ель с шатром гирлянд общей длиной 2,5 тысячи метров на Советском проезде в Видном. Помимо этого, световые композиции установят у кинотеатра «Искра» и ЗАГСа, светящиеся снежинки разместят на уличных фонарях.

На территории транспортного кольца у здания МФЦ появилась композиция из шаров, а в сквере 50-летия Видного — иллюминация «Небо». Напротив Дворца культуры «Видное» установили надпись «С Новым годом» и цифры «2026».

Оформление улиц, зданий и парков завершат к 1 декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».