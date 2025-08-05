Еще 14 народных троп заасфальтировали в Дмитрове

В Дмитровском муниципальном округе проводят региональную программу «Народные тропы». Для жителей заасфальтировали еще 14 дорожек общей протяженностью порядка одного километра, превратив их в безопасные и удобные маршруты для повседневных передвижений.

По словам врип главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова, если горожане протаптывают тропу — значит, она им действительно нужна.

«Зачастую такие пути — это самые короткие и логичные маршруты между улицами, жилыми кварталами и социальными объектами. Мы каждый год анализируем такие тропы и включаем их в программу благоустройства», — пояснил Михал Шувалов.

Именно от жителей зависит, какие тропинки попадут под действие программы. Так, на Внуковской улице в Дмитрове обустроили широкую дорожку, ведущую от частного сектора к детскому саду, жилым домам и другим важным объектам. В микрорайоне имени Константина Аверьянова заасфальтировали тропинку, которая соединяет три корпуса Дмитровской школы № 10.

«Жителям достаточно обратиться в местную службу благоустройства и объяснить, зачем нужна тропа: например, она ведет к школе, поликлинике или детскому саду. Если маршрут действительно востребован, мы включим его в программу», — рассказал заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков.

Напомним, что в 2024 году в муниципалитете обустроили 24 пешеходных коммуникации. Еще одна тропа протяженностью 757 метров появилась в селе Куликово.